Saint-Paul célèbre la Journée internationale de la Non-Violence

Saint-Paul, terre du vivre-ensemble, célèbre ce mercredi 27 septembre 2023 la Journée Internationale de la non-violence à travers une programmation riche qui se déroulera jusqu’au 2 octobre 2023. Nous relayons le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : Saint-Paul)

La Journée Internationale de la Non-Violence, instaurée par les Nations Unies en juin 2007, est une occasion significative qui coïncide avec la commémoration de la naissance de Mahatma Gandhi, un symbole des valeurs de paix, de justice et de résistance non-violente.

Cette initiative est portée par l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles, en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. Elle s’inscrit dans la lignée de la philosophie d’Ahimsâ, la non-violence chère à Gandhi. L’objectif est de susciter la réflexion et l’action en faveur de relations pacifiques et de solutions non-violentes pour répondre aux défis de notre époque.

Cet événement se déroule du 28 septembre au 2 octobre 2023 à la Longère Sudel-Fuma et comprend une variété d’ateliers et de rencontres spécialement conçus pour engager et inspirer différents publics. Du 24 août au 21 septembre, des ateliers ont été organisés en collaboration avec l’école “Les Petits Boucaniers”. Lors de cet atelier dédié au coton, les élues Suzelle Boucher et Jacqueline Carpin étaient présentes.

Cette célébration témoigne de l’engagement de Saint-Paul envers la non-violence et la promotion d’une société harmonieuse basée sur les principes de paix et de respect mutuel. Elle incite chacun à réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus pacifique et à résoudre les défis contemporains de manière non-violente.