TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Paul : clôture de la fête de l’Agri-Kultur

  • Publié le 10 décembre 2025 à 12:28
Saint-Paul : clôture de la fête de l’Agri-Kultur

Le week-end du 6 et 7 décembre 2025, au stade de Corbeil, Saint-Paul a clôturé en beauté la fête de l’Agri-Kultur qui s’est avérée être un succès. L'événement a permis aux personnes présentes de découvrir les savoir-faire locaux, rencontrer les agriculteurs et agricultrices du territoire tout en partageant un instant convivial avec leurs familles et leurs amis. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul (Photo : la ville de Saint-Paul)

Zoom, Saint-Paul, Fête de l'Agri-Kultur, Savoir-Faire Locaux, Stade De Corbeil

guest
1 Commentaires
Ti blak
Ti blak
2 heures

Met in pé pyos dan la min domoun la mairie n'a get in kou la ...vo myé pran l'avion Po manz restaurant Paris en compagnie créole ...

Répondre