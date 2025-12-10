Saint-Paul : clôture de la fête de l’Agri-Kultur

Le week-end du 6 et 7 décembre 2025, au stade de Corbeil, Saint-Paul a clôturé en beauté la fête de l’Agri-Kultur qui s’est avérée être un succès. L'événement a permis aux personnes présentes de découvrir les savoir-faire locaux, rencontrer les agriculteurs et agricultrices du territoire tout en partageant un instant convivial avec leurs familles et leurs amis. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul (Photo : la ville de Saint-Paul)