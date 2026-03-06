Saint-Paul consacre un mois entier aux droits des femmes

À l’occasion du Mois des Droits des Femmes, la ville de Saint-Paul propose, jusqu’au 31 mars 2026, une programmation ouverte à toutes et à tous, aux petit·es et aux grand·es. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Un enjeu qui traverse les questions éducatives, culturelles, sociales et citoyennes. Une programmation ouverte, plurielle et accessible est proposée afin de toucher toutes les générations.
- Le programme du Mois des Droits des Femmes sur Saint-Paul -
Du 1er au 31 mars | Médiathèque Leconte de Lisle
Du 2 au 31 mars | Longère Sudel-Fuma
Exposition collective "Art-Mayé", émotions et féminité
Du 2 au 31 mars | Maison Serveaux
Samedi 7 mars
Atelier de peinture | Longère Sudel-Fuma
Ciné-débat | Médiathèque Leconte de Lisle
Dimanche 8 mars
Animations sportives | Centre Nautique et Salle d’Arts Martiaux de Vue Belle
Ateliers culturels et sportifs - Badminton Club de Saint-Paul | Gymnase Saint-Paul IV
Samedi 14 mars
Ateliers autour de l’égalité et de la reconnaissance des violences conjugales
Collectif Noustoutes974 | Médiathèque Leconte de Lisle
Samedi 28 mars
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville.
La ville de Saint-Paul invite chacun et chacune à participer à ces rendez-vous, à découvrir ces initiatives et à partager ces moments de culture, de sport et de citoyenneté.