Saint-Paul consacre un mois entier aux droits des femmes

À l'occasion du Mois des Droits des Femmes, la ville de Saint-Paul propose, jusqu'au 31 mars 2026, une programmation ouverte à toutes et à tous, aux petit·es et aux grand·es.

Un enjeu qui traverse les questions éducatives, culturelles, sociales et citoyennes. Une programmation ouverte, plurielle et accessible est proposée afin de toucher toutes les générations.

- Le programme du Mois des Droits des Femmes sur Saint-Paul -

Du 1er au 31 mars | Médiathèque Leconte de Lisle



Exposition "Destins de femmes"

Du 2 au 31 mars | Longère Sudel-Fuma

Exposition collective "Art-Mayé", émotions et féminité

Du 2 au 31 mars | Maison Serveaux



Exposition "Dentel O twa"

Samedi 7 mars

Atelier de peinture | Longère Sudel-Fuma

Ciné-débat | Médiathèque Leconte de Lisle

Dimanche 8 mars



Balade "Arts et histoire" Ô féminin | Départ : jardin de la liberté à 16h00Animations sportives | Centre Nautique et Salle d’Arts Martiaux de Vue BelleAteliers culturels et sportifs - Badminton Club de Saint-Paul | Gymnase Saint-Paul IV

Samedi 14 mars

Ateliers autour de l’égalité et de la reconnaissance des violences conjugales

Collectif Noustoutes974 | Médiathèque Leconte de Lisle

Samedi 28 mars



Spectacle "Forêt Fenoir" - Compagnie Tilawis | Médiathèque Leconte de Lisle

La ville de Saint-Paul invite chacun et chacune à participer à ces rendez-vous, à découvrir ces initiatives et à partager ces moments de culture, de sport et de citoyenneté.