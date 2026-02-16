Saint-Paul : des jeux, des enfants et des parents au rendez-vous pour la matinée Parent'eau

Ce dimanche 15 février 2026, a eu lieu une nouvelle édition de la matinée Parent'eau à la piscine municipale. Près de 70 familles se sont retrouvées pour partager un moment ludique. Les enfants et leurs parents ont pu profiter de jeux aquatiques, d'une séance de sophrologie, d'ateliers d'éveil sensoriel, des conseils santé et nutrition et bien d'autres. Ces rencontres permettent aux parents et aux enfants de se retrouver, échanger, apprendre et souffler. Le prochain rendez-vous sera le dimanche 22 février 2026. Inscription obligatoire. (Photo : Saint-Paul)