Saint-Paul : don du sang du mois de mars

L'Établissement du sang se mobilise à la ville de Saint-Paul pour différents rendez-vous de collecte de sang tout au long du mois de mars. Un geste simple mais qui sauve des milliers de vies chaque jour. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : RB/www.imazpresscom)

La ville de Saint-Paul vous invite à participer aux prochaines collectes de sang.

- Le mercredi 04 mars 2026 au Run Market Savanna à Saint-Paul de 12h00 à 17h00

- Le jeudi 05 mars 2026 à l'Académie des Dalons Bernica de 08h00 à 12h00

- Lundi 16 mars 2026 à la mairie Bois de Nèfles à Saint-Paul de 08h00 à 13h00

- Le vendredi 27 mars 2026 au Run Market Savanna de 12h à 17h.

Chaque don peut aider jusqu’à 3 patients.

Prenez rendez-vous en ligne : https://sante.pulse.ly/g9jnrh7xdx

Par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07

N’oubliez pas votre pièce d’identité.