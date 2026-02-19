Saint-Paul : don du sang pour le mois de mars

Actualisé le 19 février 2026 à 14:27

Publié le 19 février 2026 à 14:26

La ville de Saint-Paul invite les Saint-Paulois.e.s à participer aux prochaines collectes de sang pour le mois de mars. Un geste simple qui permet de sauver des milliers de vies. Chaque don peut aider jusqu'à 3 patients. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo :RB/www.imazpress.com)

- Mercredi 04 mars 2026

Run Market Savanna – Saint-Paul de 12h00 à 17h00

- Jeudi 05 mars 2026

Académie des Dalons Bernica – Saint-Paul de 08h00 à 12h00

- Lundi 16 mars 2026

Mairie Bois de Nèfles – Saint-Paul de 08h00 à 13h00

- Vendredi 27 mars 2026

Run Market Savanna – Saint-Paul de 12h00 à 17h00