Saint-Paul : Emmanuel Séraphin rend hommage à Hadjee Mohamed Mamode Patel

C’est avec une profonde tristesse que la ville de Saint-Paul a appris le décès de Hadjee Mohamed Mamode Patel, survenu ce jour. Nous publions le communiqué de la ville, dans son intégralité, ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Paul)

Figure bien connue du centre-ville de Saint-Paul, il était un commerçant respecté, dont l’engagement et la présence ont marqué durablement la vie économique et humaine de notre commune. Par sa générosité, sa bienveillance et son sens du partage, il a su tisser des liens forts avec de nombreux saint-paulois.

Très investi au sein de la communauté musulmane, il a notamment exercé les fonctions de président de la mosquée de Saint-Paul, contribuant activement à la vie spirituelle et sociale du territoire.

Au fil des années, nous avons entretenu une relation faite d’amitié sincère et de respect mutuel, qui témoigne de l’homme qu’il était.

Attaché à La Réunion, à ses valeurs de vivre-ensemble et d’ouverture, il portait également en lui un lien fort avec l’Inde, illustrant cette richesse culturelle qui fait l’identité de notre île.

Aujourd’hui, Saint-Paul perd une personnalité estimée, un homme engagé et profondément humain.

Au nom de la municipalité et en mon nom personnel, je tiens à saluer sa mémoire et à rendre hommage à son parcours.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté musulmane de Saint-Paul. Dans cette épreuve douloureuse, je leur souhaite beaucoup de courage.

Emmanuel Séraphin, le maire de Saint Paul