Éco-quartier, logements, mobilité, école... "une nouvelle dynamique" s'annonce pour 2024

Qu dit semaine de rentrée dit également présentation des voeux par de nombreux élus, dont Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l'ouest. C'est d'ailleurs ce mercredi 24 janvier 2024 à la Longère Sudel-Fuma que l'élu a décidé de s'adresser à ses administrés. L'occasion de faire un point sur le mandat passé, et les perspectives d'avenir. Un mandat où de nombreux projets ont vu le jour tels que des écoles et des ponts, mais un mandat où d'autres projets sont encore à venir, comme l'Éco-quartier de Cambaie. Une annonce a aussi été faite, celle d'un territoire sans fast-food et sans panneaux publicitaires pour la ville de Saint-Paul (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Cela fait un mi-mandat et quand on regarde le territoire de la commune de Saint-Paul on voit d'abord sur les aménagements. Chaque bassin de vie de la commune a un projet structurant", souligne Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et président du Territoire de l'Ouest.

Ce qui représente 760 millions d'euros de projet sur le territoire.

Des aménagements avec des équipements sportifs, des radiers, des ponts, des écoles.

Pour exemple, "on a des radiers submersibles qui ont été résorbés".

"On essaye également d'insuffler une nouvelle dynamique sur le territoire, que ce soit sur le littoral avec des projets de plage, la structuration de l'espace balnéaire, des constructions de logements, de la mobilité", pour le maire.

"60 millions d'euros d'investissement sur 2023, jamais aucune mandature n'avait atteint ce chiffre", poursuit-il

- Une ville axée sur l'éducation... -

Sur le domaine de l'éducation, on a construit deux écoles notamment à Grand Fond et d'autres projets sont en cours, notamment à Saint-Gilles les Hauts et à Bois-de-Nèfles.

"C'est beaucoup d'investissements pour les écoles car c'est l'avenir de La Réunion qui se joue avec ces marmailles", précise Emmanuel Séraphin.

En tout, ce sont 18 millions d'euros qui ont été investis dans les travaux entre 2020 et 2023 pour améliorer l'accueil des élèves sur les écoles du territoire.

L'objectif pour les écoles, est aussi de mieux manger et mieux apprendre. Et pour cela, les élèves sont concertés.

Pour apprendre, les écoles ont déployé des outils numériques pour un coût de 2,25 millions d'euros.

- ... et la sécurité -

Au-delà de l'aspect logement, social et éducation, Saint-Paul se veut être une ville où l'on se sent en sécurité. Raison pour laquelle depuis le début de son mandat, la collectivité a renforcé sa sécurité publique.

La ville de Saint-Paul dispose donc de plus de 100 personnes (policiers, agents de surveillance de la voie publique et assistants temporaires de police municipale), dédiés à la sécurité des Saint-Paulois.

Des agents appuyés par les 24 caméras de vidéosurveillance, qui seront renforcées par 28 qui sont en cours d'installation et 9 caméras nomades.

Un dispositif de sécurité dont le coût s'élève à 7,2 millions d'euros par an.

- 2024 débute avec de nombreux projets en cours -

Si l'année 2023 s'est achevée, 2024 s'annonce dans la continuité pour le Territoire de l'Ouest.

Iil y a des projets qu'on inaugure mais il y en a d'autres à mettre en oeuvre", avance Emmanuel Séraphin.

Des projets également comme des salles funéraires, l'extension des cimetières avec plus de 7 millions d'euros investis, le marché forain à réinventer.

Ce qui va arriver, "ce sont également les projets du conseil des habitants et là on est dans la phase opérationnelle".

Autres projets en cours à Saint-Paul, l'aménagement d'une zone de baignade sur la commune avec 5.100 mètres carrés de baignade sécurisée.

"Le filet est prêt et on a commandé les postes des MNS et l'on verra quand on pourra mettre en œuvre la baignade."

Mais également le développement des mobilités douces. "On fera l'inauguration du sentier d'ici février pour livrer ce tracé aux vélo-taffeurs et pour permettre de diminuer l'impact de la voiture et aller vers une mobilité plus apaisée."

- L'Éco-quartier Cambaie entre histoire et avenir -

Mais Saint-Paul voit également plus loin que l'horizon 2024 avec le futur Éco quartier Cambaie, baptisé Phaonce, du nom du "roi marron qui a créé le conseil des rois au niveau des Hauts de l'île", dévoile Emmanuel Séraphin. "Il fait partie des héros de La Réunion."

"L'éco-cité Phaonce c'est la nouvelle dénomination de ce nouveau quartier qui va commencer par le prolongement de l'Étang", note Emmanuel Séraphin.

L'axe mixte – dont les chantiers vont démarrer l'année prochaine – va permettre de relier Le Port au centre-ville de Saint-Paul.

1.700 logement sur la première tranche, 35.000 mètres carrés pour des bureau et de l'activité économique.

"On construit cet éco-quartier en se basant sur notre histoire et en allant vers l'avenir."

- Un territoire zéro fast-food et zéro publicité -

Saint-Paul sera aussi un territoire sans fast-food et sans panneaux publicitaires a annoncé le maire.

"On a des convictions, on porte un projet de ville et de vie. Dire qu'on ne veut plus de fast-food sur le territoire c'est une réalité. On a refusé trois permis", dit-il.

"Mais aussi dans le règlement de la publicité on veut dire qu'on ne veut plus de 4:3, plus de publicités qu'on voit à longueur de routes sur l'ensemble du territoire de Saint-Paul." Une mesure "qui permettra d'arrêter d'aller vers le consumérisme".

- À quand une caserne de pompiers ? -

Autre point abordé par le maire de Saint-Paul, l'absence d'une caserne de pompiers sur sa commune.

"Cela fait trente ans qu'on en parle et là j'ai rencontré les syndicats et j'apprends de plus en plus le fonctionnement et on voit le manque en termes de moyens humains, matériels et de structures", alerte Emmanuel Séraphin.

Le maire qui a demandé un rendez-vous avec le président du Département. "Il en va de la sécurité publique", souligne l'élu.

"Saint-Paul c'est là où il y a des touristes, des accidents, des feux de forêt et on doit avoir une réponse appropriée."

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com