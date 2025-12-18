Saint-Paul : fermeture exceptionnelle des mairies annexe

La ville de Saint-Paul dévoile sur son site les fermetures exceptionnelles des mairies annexe durant la période des vacances scolaires (Photo : ville de Saint-Paul)

Les Mairie annexes de Saint-Gilles Les Bains et de La Saline Les Bains seront exceptionnellement fermées au public le Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 12h00. Les administrés sont invités à se rapprocher des autres Mairies Annexes du secteur Saint-Gilles Les Hauts, La Saline ou le Service de l’État Civil central.

La Mairie Annexe de Plateau Caillou sera exceptionnellement fermée au public le Mardi 23 décembre 2025 à partir de 12h00. Les administrés sont invités à se rapprocher des autres Mairies Annexes du secteur Saint-Gilles Les Hauts, Bellemène ou le Service de l’État Civil central.

La Mairie Annexe de la Plaine sera exceptionnellement fermée au public le lundi 29 décembre 2025 à partir de 12h00. Les administrés sont invités à se rapprocher des autres Mairies Annexes du secteur Bois de Nèfles, de Bellemène ou le Service de l’État Civil central.