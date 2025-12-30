Saint-Paul : fermetures des piscines municipales en raison d'opérations d'entretien et d'animations

Pendant les vacances scolaires, les piscines de la commune de Saint-Paul seront temporairement fermés aux publics pour des raisons d'opérations d'entretiens et d'animations. Les dates de fermeture communiqués ci-dessous. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Plusieurs piscines municipales auront porte-close en cette période de vacances :



La piscine Lisette TALATE (Front de mer) sera fermée dès le lundi 05 janvier au dimanche 18 janvier pour vidange annuelle.

La réouverture est prévue le lundi 19 et mardi 20 janvier aux horaires de vacances.

La piscine Josselyn FLAHAUT (Plateau Caillou)

Tous les mardis et jeudis (vacances scolaires) : mise en place d’une structure gonflable

Le jeudi 29 janvier aura lieu le nettoyage mensuel et la réouverture sera effective à 16h30.

La piscine de Bois de Nèfles sera fermée le lundi 19 janvier pour nettoyage mensuel et rouvrira à 16h00.

Nous vous remercions pour votre compréhension.