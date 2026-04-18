Saint-Paul : gramoun osi i pé amizé

Du 11 au 16 mai 2026, de 8h à 12h au complexe gymnase de Saint-Paul centre, la semaine "Z’activités Zarboutans", mettra à l'honneur les gramoun saint-paulois.es. Nos zarboutan pourront participer à un programme dédié au partage et à la découverte, avec des activités sportives et de bien-être, des loisirs créatifs, des ateliers numériques et des animations conviviales. Cette année les séniors pourront même découvrir des nouveautés comme le tennis padel ou encore le golf. Inscrivez-vous à partir du 22 avril jusqu'au 5 mai. Nous vous partageons la publication de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)