Saint-Paul : grande Finale du Temps des Dictées 2026

La grande finale du "Temps des Dictées" s’est tenue ce mercredi 17 juin 2026 dans la salle du Conseil municipal de Saint-Paul. Organisée par la Caisse des écoles de Saint-Paul dans le cadre du Projet Éducatif Global, cette opération vise à valoriser les savoirs fondamentaux, et notamment la maîtrise de la langue française, auprès des élèves du 1er degré. ous publions ci-dessous le communiqué de la mairie (Photo : ville de Saint-Paul)

Tout au long de l’année, les élèves ont relevé le défi de l’orthographe à travers différentes étapes de sélection. Cette finale a permis aux meilleurs d’entre eux de démontrer leur concentration, leur rigueur et leur excellente maîtrise de la langue française.

Lauréat du Temps des Dictées 2026

Félicitations aux lauréats de cette édition 2026 :

Catégorie CM1

- 1ère : Gabrielle TAYO – École Adèle Ferrand

- 2ème : Raphaël LARTIN – École Tan Rouge

- 3ème : Yuna TANNE – École Eugène Dayot

Catégorie CM2

- 1ère : Léa LHERITIER – École Adèle Ferrand et représentante du Conseil Municipal des Enfants (Commission Ecole, Ville et Loisirs)

- Déjà lauréate en CM1 l’an dernier , elle réalise un remarquable doublé cette année.

- 2ème : Théo ALY – École Tan Rouge

- 3ème : Romane LANGLAIS – École de Villèle

Un grand bravo à l’ensemble des participants pour leur sérieux, leur persévérance et leur implication tout au long de l’année scolaire.

Merci également aux équipes pédagogiques, aux familles et à l’ensemble des partenaires éducatifs qui contribuent à faire vivre cette belle opération en faveur de la réussite des élèves saint-paulois.