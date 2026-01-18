Kfé parents à Saint-Paul : un atelier sur la co-éducation et le sommeil

Un Kfé parents aura lieu ce lundi 26 janvier 2026 de 9h à 11h30 au Case Grand Fond à Saint-Gilles-Les-Bains. Cet événement sera animé par Fabienne Menegaldo, accompagnatrice parentale, en partenariat avec le Baby Bus + itinérant de Saint-Paul 2. La parentalité sera au coeur des ateliers, par des sujets autour de la co-éducation, le sommeil. Ce rendez-vous est gratuit. Plus de renseignements et inscriptions à retrouver ci-dessous. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)