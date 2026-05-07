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[PHOTOS] Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les enfants en profitent aussi

  • Publié le 7 mai 2026 à 13:32
  • Actualisé le 7 mai 2026 à 13:34
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi
Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les maimailles en profitent aussi

Cette année, ce sont 83 joueurs étrangers issus de 27 pays qui foulent le sable Saint-Gillois, soit 4 nations de plus qu’en 2025. Mais l’Open des Brisants, c’est aussi un événement tourné vers le partage et la transmission. Les marmailles de Saint-Paul ont ainsi pu participer à une initiation au beach tennis, découvrant la discipline dans une ambiance conviviale et sportive aux côtés des équipes encadrantes. Vous avez jusqu'au 10 mai pour profiter du spectacle à votre tour. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Paul.

Zoom, Saint-Paul, Open des Brisants

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