[PHOTOS] Saint-Paul : l’Open des Brisants 2026 est officiellement lancé, les enfants en profitent aussi

Cette année, ce sont 83 joueurs étrangers issus de 27 pays qui foulent le sable Saint-Gillois, soit 4 nations de plus qu’en 2025. Mais l’Open des Brisants, c’est aussi un événement tourné vers le partage et la transmission. Les marmailles de Saint-Paul ont ainsi pu participer à une initiation au beach tennis, découvrant la discipline dans une ambiance conviviale et sportive aux côtés des équipes encadrantes. Vous avez jusqu'au 10 mai pour profiter du spectacle à votre tour. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Paul.