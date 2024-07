Saint-Paul : la culture hip-hop de l'île au rendez-vous pour "Art 2 Rue 2024"

Ce vendredi 2 août 2024, sur la commune de Saint-Paul, aura lieu l'événement "Art 2 Rue". Un rendez-vous annuel incontournable qui célèbre la culture hip-hop de l'île de La Réunion. Cette 16ème édition se déroulera sur le front de mer saint-paulois de 9 heures à 18 heures (Photo rb/www.imazpress.com)

Art 2 Rue est un festival qui réunit les passionnés de hip-hop autour de performances artistiques et d'activités interactives.

Les visiteurs pourront assister à des prestations spectaculaires de DJ, de rap, de danse et de graffiti. Des ateliers d'initiation à la danse et au graffiti seront également proposés, permettant à chacun de s'essayer à ces disciplines urbaines sous la direction d'artistes expérimentés.

L'évènement sera également le théâtre de battles de danse et de graffiti, où les participants pourront démontrer leur talent et leur créativité dans une ambiance festive et conviviale.

"Nous invitons tous les amateurs de culture hip-hop, ainsi que les curieux, à se joindre à nous pour profiter de cette journée placée sous le signe de l'art et de la convivialité. Venez découvrir, apprendre et partager autour de la culture urbaine avec nous", indiquent les organisateurs.

- 16ème édition -

C'est la 167me fois que cet événement revient sur le front de mer de Saint-Paul. La première édition a eu lieu en 2005. "Un grand merci à la Mairie de Saint-Paul ainsi qu'à nos partenaires et sponsors qui nous honorent de leur soutien depuis le début de cette belle aventure en 2005", détaillent les organisateurs.

"Nous exprimons notre profonde gratitude envers les artistes présents qui, par leur générosité, se produiront bénévolement. Sans eux, il serait impossible de vous offrir cette 16ème édition."

"Le temps passe, mais les subventions restent toujours aussi rares. Croyez-nous, nous ne faisons pas cela pour la gloire, mais bien par passion, afin de préserver notre culture de l'oubli. Ne manquez pas cette journée exceptionnelle !", rappelent-ils.

Suivez l'événement sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières nouvelles et des surprises à venir : Product'R

