La mythique Megavalanche va déferler sur Saint-Paul

La Megavalanche aura lieu les 2 et 3 décembre 2023 sur le territoire de Saint-Paul. L'incontournable compétition de VTT se déroulera entre le sommet du Maïdo et Boucan Canot ainsi qu'à Savanna (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'évènement revêt une importance particulière cette année puisqu'il fera office de manche finale de la toute première édition de la Coupe de France VTT DH Marathon. L’occasion pour les spectacteurs de voir s’affronter les meilleurs riders du pays.

En tête d'affiche de la compétition, Julien Absalon, double champion olympique et quintuple champion du monde mais aussi Florent Payet, double champion d’Europe et fierté réunionnaise.

Parallèlement, une course Mega marmailles, dédiée aux enfants, et la e-Megavalanche, réservée aux VTT à assistance électrique seront organisées. Se tiendra également la catégorie Trail avec une course à pied 100% descente.

Que vous soyez compétiteur, amateur de VTT ou simple spectateur en quête d’émotions fortes, les organisateurs de la Megavalanche 2023 annonce un week-end "de pur adrenaline".

Le programme complet à retrouver ici.

