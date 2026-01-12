Saint-Paul : lancement de la 10ème édition des nuits de la lecture

Du 21 au 24 janvier 2026, les médiathèques de la ville de Saint-Paul vous invitent à découvrir la lecture sous toutes ses formes à l'occasion des Nuits de la Lecture sur le thème national Villes et campagnes. Des temps forts sont prévus avec l'intervention d'artistes comme William Mendelbaum, Bernard Joron ou encore Teddy Doris du groupe Tine Poppy. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Plusieurs invités seront au rendez-vous :

Le concert du pianiste international William Mendelbaum à la médiathèque Leconte de Lisle, le vendredi 23 janvier à 17h30.

Le concert acoustique de Bernard Joron (groupe Groupe Ousanousava) et Teddy Doris (Groupe Tine Poppy...) à la médiathèque Michel Adélaïde à Saint-Gilles-les-Bains, le samedi 24 janvier à 19h au marché couvert de Saint-Gilles-les-bains.

Le spectacle "éclosion" pour les tout-petits, proposé par la compagnie Mille et une façons, dans plusieurs médiathèques.

Le spectacle "Péi Zanimo" proposé par la compagnie Artourn et Compagnie, dans plusieurs médiathèques.

Cette année, la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains sera particulièrement à l’honneur avec de nombreuses animations : contes, fresque géante, concerts et bien d’autres surprises !

Les annexes du réseau ne seront pas en reste et proposeront elles aussi de nombreux spectacles gratuits et des ateliers variés pour petits et grands.