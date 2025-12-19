Saint-Paul : le Conseil Municipal des Enfants officiellement installé

45 élèves élus des écoles publiques saint-pauloises se sont réunis pour débuter une nouvelle mandature placée sous le signe de l’engagement citoyen. Les anciens élus ont transmis leur mandat avec émotion. Laissant place à une nouvelle génération prête à s’investir dans une aventure à la fois civique, citoyenne et collective (Photo : sly/www.imazpress.com)

Durant les deux années écoulées, les enfants âgés de 11 à 12 ans ont mené pas moins d’une quinzaine d’actions au service de la collectivité. Parmi les projets emblématiques réalisés figurent notamment :

- Des lectures de livres auprès des personnes âgées en EHPAD, favorisant le lien intergénérationnel.

- Des actions de collecte de déchets et de sensibilisation à la protection de l’environnement au cirque de Mafate.

- L’installation de bancs de l’amitié dans les écoles, pour encourager l’inclusion et la solidarité entre élèves.

- Le bilan de cette mandature est largement positif. Dans leurs prises de parole, les jeunes élus ont partagé une expérience qu’ils jugent enrichissante et inspirante :

"C’est vraiment l’occasion de mettre en place de beaux projets".

Une nouvelle mandature de deux ans (2025-2027)

Les nouveaux membres du CME entament désormais une mandature de deux ans. Ils auront pour mission de poursuivre les actions engagées et d’en initier de nouvelles, au service des enfants et de la ville.

Deux représentants ont été désignés parmi les élus :

- une représentante pour la commission "Ecole, ville et loisirs", portée par Léa L’Héritier.

- une représentante pour la commission "Prévention écologie et solidarité", portée par Chloé Payet Law Laï.

À travers le CME, la Ville de Saint-Paul poursuit concrètement sa politique en faveur de la participation des jeunes à la vie locale. Labellisée Ville Amie des Enfants, la commune place l’enfant au cœur de ses actions publiques et éducatives.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans les orientations du Projet Éducatif Global (PEG) de la Ville. Dont l’un des principes fondateurs est de faire de Saint-Paul "une ville à hauteur d’enfant". En donnant la parole aux plus jeunes et en les associant aux décisions qui les concernent, Saint-Paul réaffirme sa volonté de construire une ville inclusive, attentive et tournée vers l’avenir.