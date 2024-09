Du lundi 2 au au samedi 21 septembre 2024, la ville de Saint-Paul organise le festival des Arts de la Marge. Depuis plus de 15 ans, cet événement célèbre l'art comme un outil de rapprochement et d’inclusion des personnes en situation de handicap. Au programme : spectacles, expositions, projections et bien plus encore pour nous inviter à porter un regard nouveau sur l’art et le vivre ensemble. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)