Saint-Paul : le festival Tam-Tam tire sa révérence

La 10ème et dernière édition du festival Tam Tam, organisée par l'équipe du Théâtre des Alberts, s'est clôturée ce mercredi 11 octobre 2023 au cœur de la ville de Saint-Paul, réunissant les artistes, les publics, les bénévoles, les équipes techniques, les prestataires et les partenaires. Nous relayons le communiqué du théâtre (Photos : Le Studio Ephemere)

Après le dernier spectacle à Léspas culturel Leconte de Lisle, Almataha de la compagnie roubaisienne Zahrbat - Brahim Bouchelaghem, les élèves du lycée professionnel Saint-Paul 4 ont déambulé dans la rue avec la marionnette géante construite en atelier avec la compagnie Ça Rigole Pas, accompagnés par la Batucada BEJISA'O.

Après un p'tit punch offert par l'équipe Tam Tam au public, une prise de parole de Vincent Legrand le directeur artistique du Théâtre des Alberts/festival et de Suzelle Boucher première adjointe et adjointe à la Culture de la Mairie de Saint-Paul, la soirée de clôture s'est poursuivie en musique avec DJ Bertel aux platines pour faire danser les foules, puis avec le concert de Pigment (Nathalie Natiembé / Mounawar).

L'édition 2023 a commencé dans les salles partenaires dès le 29 septembre 2023, à la Cité des Arts, théâtre Les Bambous, théâtre Luc Donat, La Cité du Volcan, et s'est terminée au Séchoir, au Case de Dos D'Âne, à la médiathèque Héva de La Possession, à la médiathèque Benoite Boulard du Port et finalement au Pôle culturel de Chirongui (Mayotte). La programmation du festival Tam Tam s'est ainsi diffusée sur le Territoire de l'Ouest et à Saint-Paul, et par rayonnement sur l'ensemble de l'ile de La Réunion, et même jusqu'à Mayotte !

Tam Tam a investi la salle polyvalente du Ruisseau Saint-Paul du 2 au 6 octobre pour des représentations et ateliers scolaires et tout public : un beau partage avec les habitant.e.s du quartier amplifié par une après-midi festive organisée par les associations À cœur ouvert, Le CLAPE, le comité des parents d'élèves de l'école du Ruisseau.

À partir du 6 octobre et jusqu'au 11 octobre, le festival Tam Tam s'est installé au cœur de Saint-Paul, à Léspas culturel Leconte de Lisle, dans la salle de conférence du front de mer aménagée en théâtre éphémère, au café culturel La Cerise et sur la scène extérieure de la rue Evariste de Parny. Au programme des spectacles, une exposition, des projections de films et des concerts.

L"spas et la salle du front de mer ont accueilli la totalité de la programmation du Tam Tam et fait salles combles, avec près de 2000 spectateurs qui ont pu assister aux 9 spectacles programmés, dont RÉCIF la dernière création du Théâtre des Alberts.

Tam Tam a affiché une belle représentativité de la richesse des Arts de la Marionnette, comme à son habitude ! Du théâtre d'ombre, du théâtre d'objets, du théâtre physique pour marionnettes, de la danse hip-hop, de la marionnette à gaine et portée, du théâtre visuel et même de la projection d'images sous-marines. Un festival qui a touché, sur son ensmble, plus de 4000 spectateurs.

Toute l'équipe du Théâtre des Alberts remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation du festival Tam Tam depuis sa première édition en 2009 : le public avant tout, les partenaires institutionnels et privés, les artistes, les technicien.ne.s, l'équipe de Léspas, les bénévoles, les équipes de production et de médiation, les associations de quartier, les centres de loisirs, les salles partenaires, les services municipaux, les établissements scolaires (…)

Tam Tam s'est terminé ce soir, mais le Temps des Arts de la Marionnette se poursuit à La Réunion, à travers tous les artistes qui nous ont accompagnés et/ou que nous avons formés, avec bonheur !