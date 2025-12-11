Saint-Paul : le Food festival revient spécialement pour Noël

Le Food Festival "Marché de Noël" revient ce samedi 13 décembre de 18 heures à 23 heures sur le front de mer de Saint-Paul. Un événement qui associe la richesse gastronomique d’un festival culinaire à la magie d’un marché de Noël populaire. Pendant plusieurs heures, les visiteurs peuvent explorer un espace gourmand composé de foodtrucks, chefs invités, producteurs et artisans du goût, proposant des créations originales, des produits locaux et des découvertes culinaires du monde entier. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Parallèlement, un marché de Noël authentique rassemble créateurs, artisans et commerçants proposant décorations, cadeaux, produits artisanaux et spécialités festives.

L’ambiance est animée par des activités musicales, (live band avec Bazilic), de la danse en ligne, des espaces jeux et gonflables pour les petits, des shows cooking ainsi que des dégustations thématiques.

Retrouvez prés de 40 stands de restauration, 50 stands de produits, jouets et cadeaux de Noël.

Bien plus qu’un rendez-vous cet événement familial, chaleureux et festif offre une expérience immersive où saveurs, traditions et convivialité se rejoignent pour célébrer la période des fêtes dans un cadre unique rafraichi par l’air marin.

