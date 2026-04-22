Saint-Paul : le nouvel an tamoul à l'honneur sur le front de mer

Le dimanche 19 avril 2026, un village indien a été organisé sur le front de mer de Saint-Paul, avec des artistes et le Holi party mix à l'occasion du nouvel an tamoul 5127. "Entre traditions, expressions artistiques et moments partagés, cette journée a une nouvelle fois illustré ce qui fait la singularité réunionnaise : une culture vivante, en mouvement, qui se transmet autant qu’elle se partage". écrit la mairie de Saint-Paul dont nous publions le post ci-dessous (Photos : Agence visionnaires / Saint-Paul )