Saint-Paul : le planning des dons de sang ouvert pour le mois de mars

Actualisé le 4 mars 2026 à 10:09

Publié le 4 mars 2026 à 10:03

Les équipes de l'EFS se mobilisent au mois de mars pour une collecte dans la commune de Saint-Paul et ont besoin de vous. Un geste simple, jusqu'à trois patients aidés. Prenez dès à présent rendez-vous en ligne ou par téléphone. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Découvrez, ci-dessous, les dates des prochaines collectes :

- Mercredi 04 mars 2026

Run Market Savanna – Saint-Paul de 12h00 à 17h00

- Jeudi 05 mars 2026

Académie des Dalons Bernica – Saint-Paul de 08h00 à 12h00

- Lundi 16 mars 2026

Mairie Bois de Nèfles – Saint-Paul de 08h00 à 13h00

- Vendredi 27 mars 2026

Run Market Savanna – Saint-Paul de 12h00 à 17h00

Prenez rendez-vous en ligne : https://sante.pulse.ly/mqynbwt3jz

Par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07