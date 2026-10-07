Saint-Paul : le sport au service de la prévention

La ville de Saint-Paul se mobilise et vous invite à profiter, tout au long du mois d’octobre, de nombreuses activités sportives gratuites dans ses piscines municipales. Octobre Rose, c’est aussi l’occasion de rappeler l’importance de la prévention et de prendre soin de sa santé. Le prochain rendez-vous est donné au dimanche 11 octobre 2026, de 10h à 12h, à la piscine Josselyn Flahaut. Venez bouger, partager et profiter de ces moments sportifs aux couleurs de la mobilisation. (Photos : ville de Saint-Paul)

Retrouvez le programme complet et les horaires des différentes activités ici.