Saint-Paul : les fêtes de Noël illuminent la ville jusqu'au 31 décembre

Publié le 6 décembre 2025 à 18:00

Cette année encore, Saint-Paul se métamorphose en un véritable village enchanté pour célébrer la magie de Noël. Jusqu'au 31 décembre, la commune vibrera au rythme d’illuminations scintillantes, d’animations festives et de nombreux moments de convivialité pour émerveiller petits et grands. Nous publions, ci-dessous, le programme. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi 6 décembre 2025, les commerces sont ouverts jusqu’à 22h

Chorale de Noël dans le jardin de la Mairie à 18:30

Show mode à 19:30 rue Rhin et Danube avec concert DJ et photocabine

Foodfestival

- Samedi 13 décembre 2025 -

Marché de Nuit spécial Noël Place Julius Bénard de 16:00 à 22:00

Stand de maquillage et photo cabine thématique de Noël -Saint-Gilles

Spectacle de danse pour petits et grands à 19:00 – Saint-Gilles

Déambulation du Père Noël et de la Mère Noël dans le centre ville

Brocante solidarité de 13:00 à 17:00 au jardin de la Mairie

- Mercredi 17 décembre 2025 -

Contes de Noël place Julius Bénard à partir de 14:00

- Samedi 20 décembre 2025 -

Ouverture exceptionnelle des commerces jusqu’à 20:00

Spectacle musical pour petits et grands à 17:30 Rue Eugène Dayot (au niveau de la Cerise)

- Du samedi 20 au mercredi 24 décembre 2025 -

Marché de Noël avec chalet du Père Noël et photocabine sur le parking Suffren

Balade en calèche dans les rues du centre ville

Stand de maquillage et d’emballage cadeaux

- Mardi 23 décembre 2025 -

Grande parade de Noël à 19h

Les commerces sont ouverts jusqu’à 22h