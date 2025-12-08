TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : les marmay engagés pour un Mafate propre et durable

  • Publié le 8 décembre 2025 à 15:50
  • Actualisé le 8 décembre 2025 à 16:22
Dans le cadre du projet mené avec le Parc national de La Réunion, les marmay de l’école Arthur Attache à Saint-Paul et les jeunes du conseil municipal des enfants se sont réunis pour rédiger une charte. Celle-ci prône un Mafate propre et durable pour les générations futures. Ensemble, ils ont visité le centre de tri et ont ramassé des déchets, sensibilisé des randonneurs et planté un "arbre à engagement" avec les élèves. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul (Photo: ville de Saint-Paul)

Zoom, Saint-Paul, Mafate, Parc national de La Réunion, Charte, Conseil Municipal des enfants, Jeunesse

