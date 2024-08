Pour les 6 ans et plus

Du jeudi 29 juillet au vendredi 29 août 2024, les vacances culturelles sont de retour à Saint-Paul à la maison Serveaux. Entre desseins, graffitis et customisation de tote bag, les enfants de 6 ans et plus sont attendues pour participer aux activités gratuites. Nous partageons le post ci-dessous (Photo : Ville de Saint-Paul)