Saint-Paul met à l’honneur les associations périscolaires au concours du plus bel arbre de Noël en déchets

  • Publié le 11 décembre 2025 à 14:03
À l’occasion du concours du plus bel arbre de Noël en déchets, Saint-Paul a récompensé les associations périscolaires pour leurs sapins de Noël entièrement réalisés par les marmailles et les équipes pédagogiques à partir de déchets recyclés. Les associations mises à l’honneur étaient : l’Association des Parents d’élèves de l’école Louise (APPELS), la garderie Delisle, l’association collective Balance Vue belle Fond Lé Campo et La Caz à marmailles. Nous publions un post de la ville de Saint-Paul (Photo : la ville de Saint-Paul)

