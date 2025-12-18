Saint-Paul : Noël fait briller les sourires à l’école de Plateau Caillou

Ce mercredi 17 décembre 2025, plus de 50 marmailles étaient réunis pour partager ce beau moment joyeux et festif à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul). Toutes les équipes de MNS étaient mobilisées pour l’occasion et ont proposé une grande chasse aux trésors, avec à la clé… une merveilleuse surprise : l’arrivée du Père Noël. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

Un goûter est venu clôturer cette belle matinée conviviale.

Un immense merci aux équipes de MNS et aux agents pour leur engagement, leur sourire, leur enthousiasme et leur dynamisme, qui ont largement contribué à la réussite de cette fête.

La ville de Saint-Paul vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.