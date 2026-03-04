Saint-Paul : nouvelles infrastructures, performances, clubs, un mois sous le signe du sport

À Saint-Paul, le mois de mars est dédié aux activités sportives. Les nouveaux espaces consacrés au sport offrent aux habitants la possibilité de se dépenser, échanger et partager des moments conviviales. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Parmi les temps forts du mois, un stage de natation gratuit est proposé aux enfants, afin de favoriser l’aisance aquatique et la sécurité. Les piscines municipales poursuivent également leurs animations nocturnes, alliant sport, détente et convivialité.

Par ailleurs, l’installation d’un chronomètre électronique de dernière génération à Plateau Caillou permet désormais d’accueillir des compétitions répondant aux standards nationaux.

- Sport et égalité : un engagement fort -

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, de nombreuses animations sportives sont organisées : badminton, aquagym, self-défense, pilates, body zen… Ces initiatives encouragent la pratique féminine et valorisent l’inclusion par le sport.

- Un agenda sportif bien rempli -

Tout au long du mois, les habitants pourront profiter de nombreux rendez-vous : karaté, beach tennis, beach soccer, beach rugby, compétitions de tennis de table, trail et courses nocturnes.

Ces événements participent au dynamisme local et renforcent le lien entre les clubs, les sportifs et la population.

- Valoriser les initiatives locales -

La ville invite l’ensemble des associations et organisateurs à partager leurs projets et leurs réussites auprès de la Direction des Sports, afin de continuer à promouvoir la richesse du tissu sportif saint-paulois.

À travers ces actions, Saint-Paul affirme sa volonté de faire du sport un levier de santé, de cohésion sociale et de rayonnement territorial.

Rendez-vous tout au long du mois de mars pour vivre ensemble la passion du sport.