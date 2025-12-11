Saint-Paul organise le Kabar Zistoir ce 13 décembre

Ce samedi 13 décembre 2025, Saint-Paul et l’association Protéa organiseront le Kabar Zistoir une après-midi qui mettra à l'honneur l’histoire, la mémoire et le partage au ciné Cambaie. Au programme : trois films suivis de débats animés par un historien et un militant de l’association (Photo : sly/www.imazpress.com)

Parmi les projections :

- à 14h00 – MK, l’armée secrète de Mandela,

- à 16h00 – Malcolm X, la justice quel qu’en soit le prix,

- à 18h00 – Aux origines, l’esclavage

L’entrée est gratuite.

Pour toute information complémentaire contactez le 02 62 45 76 41.