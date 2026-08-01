La ville de Saint-Paul organise un atelier d'anglais pour les séniors

Le prochain atelier d'anglais ludique pour les séniors aura lieu le vendredi 7 août 2026 à la Maison pour tous de La Saline. Si vous souhaitez apprendre ou revoir les bases de l'anglais rejoignez l'atelier pour une nouvelle matinée d'échanges, de jeux et d'activités autour de la langue anglaise. L'ensemble des informations et conditions est à retrouver dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les inscriptions auront lieu le vendredi 31 juillet, de 9h à 12h.

Tous les renseignements au 0262 70 43 43 ou 0693 97 31 44