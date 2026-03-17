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Saint-Paul : des permanences d'aide administrative organisées en mars

  • Publié le 17 mars 2026 à 14:33
  • Actualisé le 17 mars 2026 à 14:42
Saint-Paul : les permanences d’écrivains publics pour accompagner dans les démarches administratives

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? La ville de Saint-Paul continue de garantir l’accès aux droits pour toutes et tous grâce aux permanences d’écrivains publics déployées sur l’ensemble du territoire. Des permanences gratuites qui permettent d’accompagner les Saint-Paulois.es dans la rédaction de courriers, formulaires ou dossiers administratifs. La commune partage le planning complet des permanences pour le mois de mars 2026. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo Ville de Saint-Paul)

Zoom, Saint-Paul, Permanence, Aide administrative

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