Saint-Paul : permanence des agents municipaux pour vos démarches administratives

La ville de Saint-Paul continue de garantir l’accès aux droits pour toutes et tous grâce aux permanences d’écrivains publics déployées sur l’ensemble du territoire. Ces permanences gratuites permettent d’accompagner les Saint-Paulois·es, en particulier les plus fragiles, dans la rédaction de courriers, formulaires ou dossiers administratifs. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Découvrez le planning complet des permanences pour le mois de février 2026 dans chaque bassin de vie :

https://mairie-saintpaul.pulse.ly/losjdyddcw

Un service de proximité, au plus près des besoins de la population.