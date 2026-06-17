Saint-Paul : plusieurs piscines municipales temporairement fermées

La ville de Saint-Paul informe les usagers que certaines piscines municipales seront temporairement fermées pendant le mois de juin. Notamment la piscine Lisette Talate sur le Front de mer, ce vendredi 19 juin 2026, pour nettoyage mensuel. Une réouverture est prévue à 16h30. La piscine Josselyn Flahaut (Plateau Caillou) sera fermée ce dimanche 21 juin, le matin, à l'occasion de la fête de club de natation. La piscine de Vue Belle sera également fermée le vendredi 19 juin et le samedi 20, l'après-midi. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo ville de Saint-Paul)