Saint-Paul : un portail citoyen pour faciliter les démarches dans votre ville

  • Publié le 21 janvier 2026 à 10:16
  • Actualisé le 21 janvier 2026 à 10:21
Pensé pour simplifier la vie, le Portail Citoyen de Saint-Paul est le guichet unique en ligne pour effectuer des démarches administratives en toute simplicité. Accessible 24h/24, depuis un ordinateur ou un smartphone, il permet de : faire une demande en ligne, suivre l’avancement des dossiers, effectuer un signalement, échanger plus facilement avec la mairie. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : www.imazpress.com)

Habitants, associations et entreprises disposent désormais d’un accès rapide, sécurisé et pratique à l’ensemble des téléservices municipaux.

Soucieuse de la protection de vos données et de l’accessibilité pour tous, la Ville s’appuie sur le logiciel libre Publik, répondant aux plus hautes exigences :

- Sécurité et conformité RGPD
- Accessibilité numérique
- Sobriété énergétique

Un objectif clair : vous faire gagner du temps et simplifier vos démarches au quotidien.

