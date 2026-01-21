Saint-Paul : un portail citoyen pour faciliter les démarches dans votre ville

Pensé pour simplifier la vie, le Portail Citoyen de Saint-Paul est le guichet unique en ligne pour effectuer des démarches administratives en toute simplicité. Accessible 24h/24, depuis un ordinateur ou un smartphone, il permet de : faire une demande en ligne, suivre l’avancement des dossiers, effectuer un signalement, échanger plus facilement avec la mairie. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : www.imazpress.com)

Habitants, associations et entreprises disposent désormais d’un accès rapide, sécurisé et pratique à l’ensemble des téléservices municipaux.

Soucieuse de la protection de vos données et de l’accessibilité pour tous, la Ville s’appuie sur le logiciel libre Publik, répondant aux plus hautes exigences :

- Sécurité et conformité RGPD

- Accessibilité numérique

- Sobriété énergétique

Un objectif clair : vous faire gagner du temps et simplifier vos démarches au quotidien.