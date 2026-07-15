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Saint-Paul : quatre jours d'animation sur le front de mer avec Livr'anler

  • Publié le 15 juillet 2026 à 14:55
  • Actualisé le 15 juillet 2026 à 17:29
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Dans le cadre de partir en livre, du 21 au 24 juillet les médiathèques de Saint-Paul proposent des animations gratuites autour du thème « Nos petits et grands héros », au Jardin Mahatma Gandhi, sur le front de mer de Saint-Paul, avec Livr'anlèr. Au programme : des espaces de lecture, des ateliers, des animations pour tous les âges, des spectacles, du cinéma en plein air et de nombreuses surprises. Quatre journées d'animations gratuites autour de la lecture et de l'imaginaire avec comme nouveauté, une séance de peinture dans les arbres avec Axel, le vendredi 24 juillet à 13h30, réservée à un public adulte. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Consultez le programme complet des médiathèques et des animations de juillet ici.

Saint-Paul, Livres, Enfant, Zoom

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