Complexe gymnase 213 Marius et Ary Leblond

Ce vendredi 2 août 2024, la ville de Saint-Paul en collaboration avec la fan zone de la ville, organise un after-work spécial JO 2024. À partir de 17h00, le complexe gymnase Marius et Ary Leblond sera animé par des danses, de la musique et surtout par la retransmission des JO en direct. Un évènement gratuits pour les grands comme les petits, qui pourront s'amuser sur des structures gonflables, jeux lontan et des animations sportives (Photo : sly/www.imazpress.com)