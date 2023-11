Saint-Paul : un conseil municipal sour le signe des orientations budgétaires 2024

Le conseil municipal de Saint-Paul s'est tenu ce jeudi 30 novembre 2023. Les orientations budgétaire 2024 ont été présentées sous la présidence d'Emmanuel Séraphin. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (photo : Saint-Paul)

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, souligne que "les orientations budgétaires 2024 présentées au Conseil Municipal du jeudi 30 novembre 2023 traduisent la dynamique engagée par la Municipalité pour améliorer la vie de chaque Saint-Pauloise et Saint-Paulois dans les 7 Bassins de vie du territoire."

Saint-Paul, de nouveau une Ville attractive. L'attractivité croissante du territoire est illustrée par l'installation à Saint-Paul de 1 296 personnes supplémentaires depuis 2020 (105 597 habitant·es au 1er janvier 2023 contre 104 301 en 2020). La Municipalité a su créer les conditions pour rendre la Ville de nouveau attractive tant au niveau de l’aménagement que des nouveaux services offerts à la population. La cité saint-pauloise rayonne également en matière de culture, de sport ou d’éducation.



60 millions d’euros investis sur le territoire. En 2023, la part consacrée à l’investissement d’un niveau historique de 60 millions d’euros a été boostée par la capacité à rendre éligibles au financement européen différents projets. Ce sont 60 M€ investis sur chacun des 24 000 hectares du territoire dans les écoles, les voiries, les routes, les radiers, les aménagements ou les équipements sportifs [...].

En 2024, la Ville prévoit un haut niveau d'investissement avec des prévisions de dépenses de plus de 50 M€ pour transformer, développer et moderniser le Saint-Paul de demain.



La construction d’un centre administratif initiée. L’ambition est de rendre le centre-ville plus moderne et plus attractif dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Paul qui entrera dans une phase encore plus opérationnelle en 2024. L’acquisition par la Ville du terrain de l’ex-AFPAR permettra donc de créer un centre administratif. Cette maîtrise foncière vise à construire une vraie mairie pour regrouper les services administratifs.

Saint-Paul adhère au réseau national Centre-ville en mouvement. L’adhésion à l’association Centre-ville en mouvement a été validée. Saint-Paul rejoint cet important réseau national des centres-villes durables et de l’innovation composé de 643 collectivités qui travaille au renouveau des cœurs de villes.



Les commerces de Saint-Gilles-les-Bains redynamisés. L’attractivité de Saint-Paul repose sur le centre-ville de Saint-Paul mais aussi sur celui de Saint-Gilles-les-Bains. Le Conseil Municipal a validé l’attribution de subventions d’investissement dans le cadre du FISAC pour redynamiser la zone balnéaire. Suite à une analyse, trois commerces ont été retenus et bénéficieront d’un financement pour mener des travaux de rénovation. À l’image des travaux actuels du PRU avec 15 millions d’euros investis en 2023, ce levier revitalisera durablement Saint-Gilles-les-Bains.



Valorisation du personnel communal. La Ville continue d’impulser une démarche de reconnaissance du personnel communal pour que les agents montent en compétences. Les ratios liés à l’avancement de grade et à la promotion interne ont été revus à la hausse pour faciliter leur carrière. Une délibération permettra d’ailleurs de revaloriser le salaire des emplois saisonniers et occasionnels pour les séjours d’enfants et d’adolescents pendant les vacances scolaires. Recruter ces agents mieux diplômés et mieux qualifiés

apporte du positif pour nos marmay et nos jeunes.



Engagement renforcé contre l’illettrisme. Le Conseil a approuvé le plan prévisionnel lié au dispositif régional Léspassclés sur notre territoire. Cet instrument joue un rôle majeur dans la lutte contre l'illettrisme, un défi majeur à La Réunion, où plus de 100 000 personnes ne savent ni lire ni écrire. Cette démarche reflète l'engagement de la Ville pour faire reculer ce phénomène sur le territoire.



Notre action se mesure au quotidien, elle contribue à développer, à transformer et à moderniser le territoire de Saint-Paul tout en respectant notre engagement : aucune augmentation des impôts.