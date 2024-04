Saint Paul : un job dating sportif pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de quartiers

En partenariat avec la ville de Saint Paul, la mission intercommunale ouest, France Travail et l’ensemble de leurs partenaires, l’association Fête le Mur a développé une action “Jeu, Set et Job” qui se concrétisera le 30 avril 2024 par un job-dating sportif. Ce jour-là, plus d’une trentaine de demandeurs d’emploi seront invités à venir échanger avec des entreprises sur l’implantation Fête le Mur Saint Paul, 213 Rue Marius et Ary Leblond. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cet événement alliant tennis et insertion professionnelle a pour objectif de casser les codes du recrutement traditionnel et d’utiliser la pratique sportive comme outil pour :

▪ Amener les entreprises et les demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires en recherche d’emploi à se rencontrer et à échanger dans un cadre moins formel.

▪ Montrer que la pratique du tennis permet de développer de nombreuses qualités transposables dans le monde professionnel et valoriser des compétences et qualités qui seraient moins visibles lors d’un entretien conventionnel.

Ce jour-là, plus d’une trentaine de demandeurs d’emploi seront invités à venir échanger avec des entreprises sur l’implantation Fête le Mur Saint Paul, 213 Rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint Paul (à côté de la médiathèque).

Recruteurs et publics pourront participer à différents ateliers et notamment jouer au tennis ensemble. Ce moment sportif sera propice à l’observation et au coaching sur les soft skills (exemple : posture, collaboration en équipe...).

Ensuite, les participants se dirigeront vers l’espace dédié à la seconde partie de l’animation : le job-dating. Les entreprises présentes proposeront des entretiens pour de multiples offres d’emploi.

Programme de la journée :

13h30 – 15h00 : Rencontre candidats / recruteurs sur les courts de tennis

15h – 17h : Entretiens d'embauche, recrutement