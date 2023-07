Saint-Paul : un kabar dann somin à Vue Belle

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EIAO) fête ses 10 ans. À cette occasion, une grande restitution avec plus de 350 élèves, intervenants et pédagogues de l’école se déroulera ce dimanche 2 juillet 2023 à l’usine de Vue Belle à La Saline dès 16 heures (Photo d'illustration)

Ce projet, sous la direction artistique de Kafmaron, est le fruit d’un travail mené depuis plus d’un an porté par l’EIAO. C’est une fusion de différentes formes d’art, notamment les arts visuels, la musique, le cirque, le théâtre et la danse.

Le public pourra découvrir le défilé de 5 chars aux couleurs des 5 communes du Territoire de la Côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) accompagnés de chants, de danses et de cirquassiens.

Des textes passionnants issus du concours "In fonnkèr pou mon komune" seront également mis en lumière. Les festivités se termineront par un concert donné par les élèves de l’EAIO. Notons également la participation de l’artiste Danyèl Waro qui sera aussi parmi nous.