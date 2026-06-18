Saint-Paul : une journée technique pour réduire les mégots dans l’espace public

Un seul mégot jeté dans la nature peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Pour lutter contre ce fléau environnemental, la ville de Saint-Paul a accueilli le 11 juin 2026 une journée technique organisée par ALCOME, l’éco-organisme agréé chargé de la réduction des mégots dans l’espace public. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Collectivités et acteurs engagés se sont réunis pour partager leurs expériences, échanger sur les actions menées sur leurs territoires et construire ensemble des solutions concrètes pour réduire durablement la présence des mégots dans l’espace public.

Trop souvent jetés au sol, les mégots figurent parmi les déchets les plus retrouvés dans nos rues, nos ravines, nos réseaux d’eaux pluviales et sur notre littoral, avec des conséquences directes sur l’environnement.

Engagée aux côtés d’ALCOME depuis juillet 2024, la ville de Saint-Paul poursuit ses actions en faveur d'un cadre de vie plus propre et d'un territoire plus respectueux de son environnement.