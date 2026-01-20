Saint-Pierre : trois parcours de formations gratuites pour devenir formateur

L'association Emergence OI, fabrique de territoire propose trois parcours pour devenir formateur pour animer des cours vivants, être formateur digital ou coach à Saint-Pierre. Une action gratuite et rémunérée pour les stagiaires. Si vous êtes demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, senior, travailleur handicapé inscrivez-vous vite. Il reste encore huit places disponibles. Des réunions d'information les mercredis 21 et 28 janvier à 10h30 au 15 rue du Père Favron, à la Ravine Blanche. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : www.imazpress.com)