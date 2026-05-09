Saint-Pierre : "peintres en plein air" l’art sort des ateliers et prend place dans les jardins de la plage

Ce dimanche 10 mai 2026, de 9h à 17h, la ville de Saint-Pierre vous donne rendez-vous dans les jardins de la plage pour l'évènement "Peintres en plein air". Cette manifestation invite artistes amateurs et confirmés à peindre au cœur de l’espace public. "Que vous soyez curieux, passionné ou en famille, laissez-vous surprendre par la magie de la création en direct", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les jardins de la plage de Saint-Pierre accueilleront une nouvelle édition de Peintres en plein air, une journée dédiée à la création artistique en direct, portée aujourd’hui par l’association In Situ 974 en partenariat avec la Ville de Saint-Pierre.

Depuis 17 ans, cette manifestation invite artistes amateurs et confirmés à peindre au cœur de l’espace public, au contact direct des visiteurs. Le temps d’une journée, les jardins deviennent un atelier à ciel ouvert où les œuvres se construisent sous les yeux du public.

Peinture, dessin, aquarelle, techniques mixtes : chacun vient avec son univers, son regard et sa manière d’habiter le paysage. Le public peut circuler librement, observer les gestes, échanger avec les artistes et découvrir les différentes étapes de création.

Cette édition proposera également un concours artistique destiné aux enfants. Particularité : ici, pas forcément besoin de pinceaux.

Les plus jeunes seront invités à créer autrement, avec les mains, les matières, les objets et leur imagination.

Au-delà de la pratique artistique, Peintres en plein air défend une idée simple : rendre l’art accessible, vivant et proche des habitants.

Une manière aussi de rappeler que la création peut surgir partout, dès lors qu’on lui laisse un espace pour respirer.