Nuit européenne des musées à Saint-Pierre : une soirée culturelle immersive hors du temps

Ce samedi 23 mai, à l’occasion de la 21ème édition de la nuit européenne des musées, le Lieu d’art contemporain de La Réunion à Saint-Pierre, à la Ravine des cabris, ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée culturelle immersive et gratuite, de 18h à 22h. Au programme : un moment artistique et familial hors du temps. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Nocturne exceptionnelle au lac de La Réunion.

À l’occasion de la 21ème édition de la Nuit européenne des musées, le Lieu d’art contemporain de La Réunion ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée culturelle immersive et gratuite, ce samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. L'évènement dont l'entrée est gratuite, se déroule à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre.

Venez découvrir ou redécouvrir l’œuvre monumentale emblématique de l’artiste réunionnais Vincent Mengin-Lecreulx : Le Radeau-Ring.

Pour cette soirée unique, l’installation sera sublimée par une mise en lumière originale imaginée par Aurélia Mengin, dans un hommage artistique profondément intime à l’univers de son père disparu.

Une création sonore inédite réalisée par Pablo Mengin accompagnera cette scénographie lumineuse pour offrir au public une expérience sensorielle immersive.

Venez nombreux partager ce moment artistique et familial hors du temps !