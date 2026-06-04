Saint-Pierre : une journée de sensibilisation à la mobilité et à la prévention dans les transports en commun

Dans le cadre du partenariat entre le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Saint-Pierre et la Semittel, les élus du conseil municipal des enfants ont participé à une journée de sensibilisation à la mobilité et à la prévention dans les transports en commun. "Une belle initiative menée par le Clspd et la Semittel afin de promouvoir les déplacements durables, la sécurité et l’apprentissage de l’autonomie dès le plus jeune âge", écrit la Ville. (Photos : Saint-Pierre)

Accompagnés par les contrôleurs et les animateurs de prévention, nos jeunes élus se sont rendus, en bus, depuis l’hôtel de ville jusqu’au centre de transport Alternéo.

Au programme : découverte des métiers du transport urbain (conducteur, contrôleur, régulateur, mécanicien), immersion dans les coulisses du réseau, sensibilisation à la sécurité dans les bus et présentation du dispositif AlterVélo.

Cette action vise à faire de ces élèves de Cm2 de véritables jeunes ambassadeurs de la mobilité.

