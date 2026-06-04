Saint-Pierre : une soirée de champions à l'hôtel de ville

Ce mercredi 3 juin 2026, c'était la soirée de champions à l'hôtel de ville. Le maire David Lorion, l’élue aux activités sportives Sabine Sailly et l’adjointe Nathalie Ablancourt, remettaient la médaille de la ville aux jeunes karatékas du Club isis karate Réunion, après leurs performances lors d’un tournoi international en Afrique du Sud. Ils ont remporté 14 médailles dont 3 en or pour la seule Tessa Zettor. Également distingués, les deux représentants de l’Haltero club de Saint-Pierre, dont Lola Baret, championne de France avec un record national à l’arraché. (Photos : ville de Saint-Pierre)