Saint-Pierre : David Lorion échange avec une délégation du Centre National de la Musique

Une délégation du Centre National de la Musique (CNM) a été reçue par le maire de la ville de Saint-Pierre, David Lorion. Un temps d'échange qui a permis d'aborder les orientations de la ville en matière de développement culturel et musical, ainsi que les perspectives de collaboration avec le CNM pour soutenir les acteurs du territoire et renforcer le rayonnement de la création musicale réunionnaise. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la ville de Saint-Pierre à ce sujet. (Photo : ville de Saint-Pierre)