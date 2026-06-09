Saint-Pierre : fête la musique-dan kèr Grand-Bois

Après Basse-Terre et Mont-Vert-Les-Hauts à Saint-Pierre, la fête de la musique poursuit son voyage à travers les quartiers et s'installe à Grand-Bois le 13 juin 2026 dès 17h30, sur le terrain Paddock. Avant les grands rendez-vous attendus sur le boulevard, ce quartier emblématique deviendra le reflet d'une fête de proximité le temps d'une soirée. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Retrouvez la voix chaleureuse d'Élodie Lauret, suivi de l'incontournable Jo Lauret, de Tropical Band, du célèbre groupe Secteur 410 et enfin Yango Roots pour un rendez-vous gratuit, festif et ouvert à tous.

Cette programmation intergénérationnelle et riche en métissage de genres, réaffirme la volonté de valoriser des artistes locaux tout en créant de précieuses occasions de rencontres et de vivre-ensemble.

En plus des concerts, l'expérience culturelle se prolonge à l'issue d'une exposition de Jo Lauret, figure incontournable de la mémoire populaire réunionnaise. À travers cette exposition immersive, laissez-vous porter par les sons, les images et les souvenirs d'un patrimoine vivant, où la musique et la transmission occupent une place essentielle. Photographies, objets et archives vous invitent à découvrir l'âme d'un homme profondément attaché à son île: une immersion sensible dans l'univers d'un véritable zarboutan réunionnais.