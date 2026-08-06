Prudence : les jouets squishy peuvent éclater et brûler les enfants

Des incidents ont été provoqués par un jouet à la mode, le squishy. Ce jouet compressible, rempli de gel, a été à l'origine de brûlures chez des enfants dans l'Hexagone. Le 3 août 2026, une mère de famille des alentours de Lille a partagé sur Facebook l'accident de son fils, brûlé au deuxième degré après avoir été aspergé par le produit visqueux contenu dans le squishy. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Blessé au torse et au visage, le petit garçon a dû être hospitalisé. Le revêtement plastifié qui entoure le jouet aurait cédé sous l'effet de la pression et d'une forte chaleur. Des incidents, en Amérique du Nord, ont déjà été signalés au cours des mois précédents concernant les squishy.

RMC évoque, par exemple, des jouets, qui laissés dans une voiture, auraient éclaté sur la jambe d'une fillette. De quoi susciter des interrogations sur la dangerosité de ce jouet à la mode.

Interrogé sur le sujet, Roselin, un Dionysien de 32 ans venu faire du shopping en famille rue Maréchal-Leclerc, ne se dit pas surpris. "On avait déjà vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Mais je pense que tout dépend de la qualité du produit. Il faut éviter de prendre des contrefaçons ou des jouets moins chers."

Conscient des risques, Roselin ne se voit toutefois pas refuser un squishy à sa petite fille. "Elle nous a tanné depuis deux mois pour en avoir un. Il y a un effet de collection autour de ces jouets. Alors, on a fini par céder et on en a acheté un pour elle au Luna Park, à 13 euros, pour être sûrs que ce ne soit pas risqué."

Le père de famille estime également que les consommateurs de La Réunion ne doivent pas porter seuls la responsabilité de l'évaluation de ces risques. "Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. Tout peut-être vendu comme ça, dans la rue, sans que l'on sache si les normes sont respectées."

Un spécialiste des jeux à Saint-Denis explique, sous couvert d'anonymat, que les vérifications ne se font pas toujours là où elles seraient les plus indispensables. "Mes containers se font systématiquement vider, contrôler et mes produits sont amenés au laboratoire alors même que je respecte la législation à la lettre et que mes papiers sont en règle. Les services de l'Etat devraient plutôt aller voir et creuser du côté des étals dans les rues…"

Installés en plein cœur de la rue piétonne, des revendeurs qui tiennent un stand où des squishy sont vendus ne se sentent pourtant pas spécialement menacés. Pour Yael et Sashreeka, ce jouet ne présente pas de problèmes particuliers. À condition que les précautions adéquates soient prises. "Il peut y avoir des réactions allergiques avec le gel que contient le squishy, on a vu ça. Mais il ne faut tout simplement pas percer ou briser son enveloppe. Et quand il a trop chauffé au soleil, il faut attendre deux heures avant de le manipuler" explique Yael.

Interpellé sur les conséquences négatives pour ses affaires que pourraient avoir les cas de brûlures survenus récemment, le jeune revendeur semble serein et montre l'étiquetage de ses produits qui apparaît comme conforme. "Tout est aux normes. Nous vendons des produits officiels ce qui explique leur prix élevé. Les squishy, ce sont des produits qui existent depuis longtemps. Il s'agit de boules anti-stress qui ont été marketées et pensées pour plaire aux enfants."

Toutefois, il concède que de nombreuses contrefaçons circulent sur l'île et constituent un danger potentiel. "Les copies qui sont vendues pour 3 ou 4 euros doivent susciter de la prudence chez les parents. On a vu plusieurs fois des enfants les faire éclater juste en les manipulant normalement."

Pour l'heure, une réaction officielle des services de l'État se fait attendre concernant ces jouets qui font fureur auprès des plus petits. Mais il est possible que le principe de précaution s'impose et qu'une série de contrôles soit lancée à La Réunion dans les jours qui viennent.

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